Hakan Fidan, Tufan Erhürman'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşme gerçekleştirdi. - LEFKOŞA
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