Hakan Fidan, Türk Devletleri Toplantısı'nda
Hakan Fidan, Türk Devletleri Toplantısı'nda

Hakan Fidan, Türk Devletleri Toplantısı\'nda
07.03.2026 19:59
Dışişleri Bakanı Fidan, Çırağan Sarayı'nda mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi gerçekleştirilen görüşmeye Bakan Fidan'a Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev eşlik etti.

Kaynak: DHA

Çırağan Sarayı, Dış Politika, Hakan Fidan, Politika, Son Dakika

