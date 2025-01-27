Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den Kritik Telefon Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.