Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki geçiş süreci ve Gazze'deki ateşkes hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

16.12.2024 22:43
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DIŞİŞLERİ Bakanı Halkan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alınırken, Suriye bağlamında, kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkat çekti. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika

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