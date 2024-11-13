Hakan Fidan ve Lavrov Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.