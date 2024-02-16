Hakan Tütüncü, ANTİAD\'ı ziyaret etti

Politika

Kepez Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, yerel seçim öncesi Antalya İş İnsanları Derneği'ni (ANTİAD) ziyaret ederek, iş adamlarıyla bir araya geldi.

Hakan Tütüncü'nün hem ANTİAD üyelerine hem de derneğe katkıları olduğunu belirten ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, "Derneğimizin onursal üyesi olan Hakan başkanımızın derneğimizin büyümesinde de çok önemli katkıları olmuştur. Çıkmış olduğu bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Dileğimiz, Antalya'mızın tarımdan turizme kalkınmasıdır. Ayrıca bu ziyaret için size bir plaket yerine açılışını yaptığınız Antalya Kent Kütüphanesi'ne 4 bin adet kitap bağışı yaptık" dedi.

"Şehir ulaşımını rahatlatacak kavşaklar geliyor"

ANTİAD üyelerine vizyon projelerinden bahseden Hakan Tütüncü, "Bizim için kentin beş önceliği bulunmakta. Bunlar şehir içi trafiğinin çözümü, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak projeler ve yerel kalkınmaya destek olacak projeler olmak üzere beş tane öncelikli vizyonumuz var. Şehir içi trafiğinin çözümü uzun zamandır çalıştığımız bir konu. Dünyada ve Türkiye'de bu işi çok iyi bilen uzmanlarla ve Antalya belediyeciliğini çok iyi bilen kişilerle yol alıyoruz. Maddi bir takım yatırımlarla şehri rahatlatacak kavşaklar yapmamız gerekiyor. Yeni koridorlar açmamız gerekiyor. Yeni projelerimiz arasında üç kavşak var. Merkez Bankası önü kavşağı, Uncalı kavşağı ve Çevreyolu kavşağını bir yıl içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

"Toplu iş yerleri hedefliyoruz"

Sektörlerle birlikte hareket ederek, toplu iş yerleri yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Tütüncü, "Mobilyacılara ait, oto galerilere ait, tarım ilaçları ve gübrecilerle ilgili toplu iş yerleri benim çok yapmak isteyip, birkaç sektörde yapabildiğim çalışmalardır kendi bölgemde. Daha fazlasını yapamayışımın nedeni de Kepez bölgesinde hukuki ihtilafa konu olmuş kamu arazisi çok azdı. Ama sınırlarımız büyüyünce buna ulaşmak daha kolay olacak ve bu hedeflerimize daha da yakın olacağız. Son olarak Antalya potansiyelinin farkında olacak ve bu potansiyelini en iyi şekilde kullanacak" dedi. - ANTALYA