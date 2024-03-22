Hakan Tütüncü: Herkesin Mutlu Olduğu Bir Antalya İnşa Etmek İstiyoruz

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, hiçbir insanı mezhebine, memleketine, siyasal görüşlerine, düşüncelerine bakmadan bu ülkenin vatandaşları olarak gördüklerini belirterek, "Önce kalpleri, sonra güçlerimizi birleştirmek, sonra da güzel bir şehri, herkesin yaşamaktan ve çalışmaktan mutlu olacağı bir Antalya'yı inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karatepe Mahallesi'ne giden Tütüncü, mahalli sakinlerinin taleplerini dinledi.
Bir vatandaşın "Bugüne kadar CHP'ye oy verdik ama hiçbir hizmet alamadık. Artık mahallemizin ihtiyaçlarının yerine getirilmesini istiyoruz." yönündeki açıklaması üzerine Tütüncü, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Kepez'i örnek gösterdi.
İlçenin çehresini değiştirdiklerini, modern bir kent haline getirdiklerini anlatan Tütüncü, şimdi Antalya'nın tüm mahallelerine hizmet etmek için yola çıktığını belirtti.
Mahalle sakinlerinin cemevi talebini de olumlu karşılayan Tütüncü, kendisinin Kepez'de cami de cemevi de yaparak, vatandaşlara teslim ettiğini kaydetti.
Ardından Çakırlar Mahallesi'ne geçen Tütüncü, burada da mahalle sakinlerinin imar ile ilgili sorunlarını dinledi ve kendisinin bu alandaki projelerini anlattı.
"Herkesin mutlu olduğu bir Antalya inşa etmek istiyoruz"
Tütüncü, ziyaret sonrası AA muhabirine, gittiği her yerde hizmet ile ilgili beklentilerle karşılaştığını belirtti.
Antalya'nın ve Konyaaltı ilçesinin hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Tütüncü, şunları söyledi:
"Hemşehrilerimizi, mezhebine, memleketine, siyasal görüşlerine, düşüncelerine bakmadan bu güzel ülkenin vatandaşları olarak tanımlıyoruz. Hiçbirini diğerinden ötekileştirmiyoruz. Önce kalpleri, sonra güçlerimizi birleştirmek, sonra da güzel bir şehri, herkesin yaşamaktan ve çalışmaktan mutlu olacağı bir Antalya'yı inşa etmeye çalışıyoruz."
"Herkese eşit hizmet götürmeyi prensip edindik"
Yaşam şekli itibarıyla özgürlükleri daraltan bir anlayışa asla sahip olmadıklarının altını çizen Tütüncü, özgürlükleri genişleten, herkesin dilediği gibi yaşamasını, hareket etmesini, eğlenmesini, gezmesini, dolaşmasını isteyen bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi.
Farklılıkları toplumun zenginliği olarak gördüklerini söyleyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1 Nisan 2024'de, yeni dönemde, hepimizin dilediği gibi yaşadığı, dilediği gibi bu güzel şehirden, bu güzel şehrin imkanlarından istifade ettiği, toplumun bütün renklerine saygı duyan bir belediyenin olduğu ve o renkliliği muhafaza etme yolunda, o renkleri geliştirme ve beklentilerine cevap verme konusunda herkese eşit hizmet götürmeyi bir prensip edinmiş, o prensip çevresinde de hareket ederek çok çalışan bir belediye görecekler."
Tütüncü, mahalle ziyaretlerinin ardından Konyaaltı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Tütüncü, öğrencilerin taleplerini dinledi, öğrencilere yönelik de projeler geliştirdiklerini ve göreve geldiklerinde tek tek hayata geçireceklerini söyledi.
Tütüncü'yü ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ile partililer eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü: Herkesin Mutlu Olduğu Bir Antalya İnşa Etmek İstiyoruz - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
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