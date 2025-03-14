Hakkari'de Köpek Saldırısı: İçişleri Bakanı Raporu Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Hakkari'de Köpek Saldırısı: İçişleri Bakanı Raporu Açıkladı

Hakkari\'de Köpek Saldırısı: İçişleri Bakanı Raporu Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan inceleme raporunu açıkladı. Rapor, belediyenin gerekli tedbirleri almadığını ve olaydan önceki başvurulara rağmen herhangi bir önlem alınmadığını ortaya koydu.

14.03.2025 15:28  Güncelleme: 15:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin incelemedeki raporun ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova'da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Bu elim olay sonrası hemen Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilmişti. Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporda:

Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı,

Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evinin bulunmadığı, Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu rapor doğrultusunda, Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı'nda soruşturma izni verilmiştir.

Eslem kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakkari'de Köpek Saldırısı: İçişleri Bakanı Raporu Açıkladı - Son Dakika

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