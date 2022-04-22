Hakkari'de tarihi heyecan - Son Dakika
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Hakkari'de tarihi heyecan

22.04.2022 11:03
Hakkari'de tarihi heyecan

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Yağmur'un Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.

Folklor ekibinin gösteriyle son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, asker ve polisler katıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de tarihi heyecan
Hakkari'de tarihi heyecan
Hakkari'de tarihi heyecan

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hakkari'de tarihi heyecan - Son Dakika


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