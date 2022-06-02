Hakkında "yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici" ifadeleri kullanılan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "5 kuruşluk" tazminat davası - Son Dakika
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Hakkında "yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici" ifadeleri kullanılan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "5 kuruşluk" tazminat davası

02.06.2022 10:25

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı "Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici" gibi ifadeler sonrası 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi. Kılıçdaroğlu da bugün, ifadelerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Erdoğan hakkında tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, ayrıca; mahkeme kararının tirajı en yüksek ulusal beş gazetede yayınlanmasına karar verilmesini de talep etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; ' Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici..' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 paralık dava açtık! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!"

"HAKARET, SÜREKLİ DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından hazırlanarak, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu sözleri ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

"Üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine dair Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusu ve şerefi üzerine yemin eden, ne var ki yeminine hiçbir biçimde bağlı kalmayan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Recep Tayyip Erdoğan; yine ettiği yemini çiğnemiş ve vekil edenin (Kemal Kılıçdaroğlu'nun) kişilik değerlerine saldırıda bulunmuştur. Üstelik bunu yaparken de Sayın Genel Başkanı hedef haline de getirmeyi amaçlamıştır.

"KİŞİLİK DEĞERLERİNE ZARAR VERİYOR"

Belirtmemiz gerekir ki, bugüne kadar Genel Başkanımız tarafından yapılan tüm eleştirel değerlendirmelerin doğru olduğu ve haklı dayanaklarının bulunduğu bilgisinin altında ezilen ve bu gerçeklikleri başkalaştırmaya çalışan davalı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve iftira kapsamlı sözlerle saldırarak, kişilik değerlerine zarar vermeyi amaçlamıştır. Böylesine seviyesizce kullanılan hakaret söz ve yakıştırmalar hiçbir biçimde eleştiri kapsamında görülemeyeceği gibi dünyadaki tüm yargı sistemlerinde yaptırıma tabi tutulacaktır."

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Son Dakika Politika Hakkında 'yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici' ifadeleri kullanılan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '5 kuruşluk' tazminat davası - Son Dakika


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