Hal Camii'nin Yıkım Davası Reddedildi - Son Dakika
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Politika

Hal Camii'nin Yıkım Davası Reddedildi

Hal Camii\'nin Yıkım Davası Reddedildi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hal Camii'nin yıkımı için açılan davanın reddedilmesini memnuniyetle karşıladı. Albayrak, belediyelerin yıkım değil, halka hizmet yerleri olduğunu vurguladı.

18.12.2024 17:00  Güncelleme: 17:01
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AK Partu Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hal Camii'nin yıkılması için açılan davanın reddedilmesi ile ilgili olarak, "Belediyeler yıkma yerleri değil, aksine mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir" dedi.

Başkan Albayrak, açıklamasını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Bu haberi vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Albayrak, "CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Camii'nin yıkılması için açılan dava, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Yani, yarım asrı geçkindir Tepebaşı ilçemizin Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Şirin Camii'miz yıkılmayacak, aksine korunacak. Belediyeler yıkma yerleri değil, aksine mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin haklarını savunmayı her daim sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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