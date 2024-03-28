Halil Pekdemir, Pamukkale\'deki Seçim Çalışmalarında On Binlerce Kişiye Ulaştı

Politika

Denizli siyasetinin tecrübeli isimlerinden Halil Pekdemir, Pamukkale'deki seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar on binlerce kişiye ulaştı.

AK Parti'nin birçok kademesinde görev aldıktan sonra bu kez Pamukkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Denizli siyasetinin tecrübeli isimlerinden Halil Pekdemir, gündüz sokak sokak esnaf geziyor, akşamları mahalle buluşmaları, kahve toplantıları ve ev ziyaretlerinin yanı sıra ilçenin farklı bölgelerinde verdiği iftar yemekleriyle şu ana kadar on binlerce seçmene ulaştı.

"Siyasette yorulmak olmaz"

Seçim çalışmalarına katılan partililerin ve seçim ekibinin temposuna yetişmekte zorlandığı Pekdemir, "Eğer siyasette iseniz, halka hizmeti seçtiyseniz günlük 5 saat uyku size yeter de artar bile. Ayakta olduğunuz süreci maksimum düzeyde kullanmak gerekir. Dolayısıyla siyasette yorulmak olmaz" diye konuştu. - DENİZLİ