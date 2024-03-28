Halil Pekdemir, Pamukkale\'deki Seçim Çalışmalarında On Binlerce Kişiye Ulaştı

Denizli siyasetinin tecrübeli isimlerinden Halil Pekdemir, Pamukkale'deki seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar on binlerce kişiye ulaştı.
AK Parti'nin birçok kademesinde görev aldıktan sonra bu kez Pamukkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Denizli siyasetinin tecrübeli isimlerinden Halil Pekdemir, gündüz sokak sokak esnaf geziyor, akşamları mahalle buluşmaları, kahve toplantıları ve ev ziyaretlerinin yanı sıra ilçenin farklı bölgelerinde verdiği iftar yemekleriyle şu ana kadar on binlerce seçmene ulaştı.
"Siyasette yorulmak olmaz"
Seçim çalışmalarına katılan partililerin ve seçim ekibinin temposuna yetişmekte zorlandığı Pekdemir, "Eğer siyasette iseniz, halka hizmeti seçtiyseniz günlük 5 saat uyku size yeter de artar bile. Ayakta olduğunuz süreci maksimum düzeyde kullanmak gerekir. Dolayısıyla siyasette yorulmak olmaz" diye konuştu. - DENİZLİ
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Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcunun tüm büyükşehirleri aştığını belirtti. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 20 milyar lira iken, bu borcun yüzde 75'i CHP'li belediyelere ait. Işıkhan, belediyelerin borçlarının artmasına rağmen hizmet ve yatırım yapılmamasını eleştirerek, ülkede vizyonsuzluktan kurtulmanın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. Programlara yaklaşık 70 bin kişi katılıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, katıldığı programlarda müjdeler veriyor ve hizmetlerini anlatıyor. Ayrıca, yeni dönem için projelerini de açıklıyor. Başkan Pehlivan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veriyor. Yerel seçimlere de değinen Pehlivan, halkın takdirine güvendiğini belirtiyor.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi gezerek, ürünleri inceledi.
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