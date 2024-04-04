Cumhur İttifakı'ndan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, "Çiçek ve çelenk tebrikleri yerine Kızılay'a, Samsun'daki çölyak hastalarımız için açtırmış olduğumuz hesaba bağış yapmanızı rica ediyorum" dedi.
Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşehrilerimizin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Arayan soran, tebrik eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çiçek ve çelenk tebrikleri yerine Kızılay'a, Samsun'daki çölyak hastalarımız için açtırmış olduğumuz hesaba bağış yapmanızı rica ediyorum. Bize verilebilecek en güzel hediye insanımızın her anında yanında olabilmektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Halit Doğan, Samsun'da çölyak hastaları için bağış çağrısı yaptı - Son Dakika
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.
Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mustafa Turan, göreve başladı. Turan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve daha sonra belediye binasında görevi devraldı. Yaptığı konuşmada destek olan hemşehrilerine teşekkür eden Turan, adalet, hak, özgürlük, demokrasi, cumhuriyet ve Atatürk'ten yana tavrın devam edeceğini belirtti.
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