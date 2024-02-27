Halit Doğan: Samsun\'u ahenk içerisinde yöneteceğiz

SAMSUN (İHA) – Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun'u ahenk içerisinde yöneteceklerini söyledi.
Halit Doğan, Türkiye Yüzyılı'nda Dijital Geleceği Kadınlar Şekillendiriyor başlıklı "Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması" programına katıldı. Samsun için ahenkli yönetim sözü veren Halit Doğan, "Hayatın her alanını olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nı ve dijital geleceği kadınlar şekillendiriyor. Samsun'u beraber planlarsak, birlik olursak bir şehir oluruz. Birlikte üretmeyi, birlik olmayı başarmamız lazım. Dinleyecek, ahengi sağlayacağız" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Hayatın her alanını olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nı ve dijital geleceği de kadınlar şekillendiriyor. Onlarla birlikte Samsun'umuzu çağın ilerisine taşıyacak, dijital imkanlarımızı artıracağız. İnsanı merkeze alan bir anlayışla, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm Samsun'umuzun fikirlerini alarak birlikte üretecek, birlikte başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.
"Samsun'umuzu bir ahenk içerisinde ileri taşıyacağız"
SBB Başkan Adayı Halit Doğan, "Biz insanımızın mutluluğu üzerinden yol yürüyoruz. İnsanı merkeze almazsak bir başarı sağlayamayız. Dinlemek sürecin en büyük payı. Samsun'u beraber planlarsak, birlik olursak bir şehir oluruz. Birlikte üretmeyi, birlik olmayı başarmamız lazım. Yeni bir vizyonla inşallah şehrimize bakmamız lazım. Teknoloji, üretim, dijital çağ diyoruz. Çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendirmeliyiz, bu süreçte yanlarında olmalıyız. Çocukları dijital çağa uydurmalı üretimlerine destek vermeliyiz. Samsun, sanayisi, tarımı, turizmi, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve üniversitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehir. Potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir şehirde yaşıyoruz. Samsun'umuzu bir ahenk içerisinde hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
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