Halit Doğan Samsun\'un Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

Politika

SAMSUN (İHA) – Gayri resmi seçim sonuçlarına göre Samsun'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, "Şimdi Samsun'umuzun yıldızını daha da parlatma zamanı" dedi.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, oyların yüzde 42,17'sini alarak başkan seçildi. Başkan Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, tüm Samsunluları yol arkadaşı olarak benimsediğini ifade etti.

Samsun'u daha da ileri taşımak için çaba sarf edeceklerinin altını çizen Halit Doğan, "Seçim bitti, Samsun tercihini büyük bir olgunlukla gösterdi. Şimdi rozetlerimizi çıkarıp aramızdaki ahengi arttırarak Milli Mücadele şehri Samsun'umuzun yıldızını daha da parlatma zamanı. Samsun'umuzun her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte tüm Samsun yol arkadaşımızdır" dedi. - SAMSUN