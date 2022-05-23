Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz - Son Dakika
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Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz

23.05.2022 22:40

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha önce söylediği "Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleriz" sözlerinden sonra gelen tepkileri ciddiye alarak vazgeçti. Bu sözler sebebiyle "Başımıza gelmeyen kalmadı" diyen Erbakan, "Özellikle Konya'da, o kadar ciddi tepki oldu ki, biz de şaşırdık. Erdoğan'a destek olmayacağız." dedi

Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha önceki açıklamasında seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade eden Erbakan'a "Rakibi kim olursa olsun ikinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" sorusu yöneltildi.

"O KADAR CİDDİ TEPKİLER OLDU Kİ BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Erbakan soruya şu yanıtı verdi: "Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya'da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu.

"BELKİ DE HİÇBİRİNE OY VERMEYECEĞİZ"

Biz de öyle bir noktaya geldik ki, söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp belki de hiçbirine oy vermeyeceğiz deme noktasına geldik. Bu çok önemli bir şey. Yani AK Parti'nin oylarındaki erimeyi, Tayyip beyin de şahsi cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele Konya'da bunun olması... 5 sen önce olsa hiç böyle bir şey beklemezsiniz.

"DAHA HAYIRLI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Şu anda 'Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey de kalsa, yine de Tayyip beye vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim' deme noktasına insanlar gelmişler. Bu kadar olacağın biz de beklemiyorduk. Öyle bir yol izleme daha hayırlı gibi görünüyor.

"İNŞALLAH İKİNCİ TURA BİZ KALIRIZ"

Ancak asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura da biz kalırız ve kendimize oy vermiş oluruz. En güzeli bu, onun için gayret ediyoruz."

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Son Dakika Politika Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz - Son Dakika


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