Ne yapacakları merakla bekleniyordu! HDP, 10 Kasım'ı es geçti

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefat yıldönümünde tüm yurtta anılmaya devam ediliyor. Atatürk için AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi partiler tarafından anma etkinlikleri düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıldı. HDP'nin 10 Kasım'la ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağı da merak ediliyordu ancak HDP'den 10 Kasım mesajı gelmedi.

AK PARTİ'NİN MESAJI

Adalet ve Kalkınma Partisi, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz." mesajını paylaştı.

CHP ÖZEL VİDEO HAZIRLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise resmi Twitter hesabından "Sözün sözümüz yolun yolumuz" etiketiyle özel bir video paylaştı.

MHP VE İYİ PARTİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de Devlet Bahçeli imzasıyla yayınlanan mesajında, "Atatürk Türkiye'dir, Türk milletinin ortak değeridir." paylaşımında bulundu.

İyi Parti ise, "Takvimler O'nu gösterdiğinde; Ata'mızın eşsiz hatırası, vatanımızın her köşesinde yeniden doğuyor. 84 yıllık hasretimizin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü; büyük bir vefa ve sonsuz minnetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

HDP ANMAMAYI TERCİH ETTİ

Tüm siyasi partiler anma mesajı yayınlarken HDP, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı.

Meclis'te grubu bulunan partiler Anıtkabir'deki törene katılırken HDP grubu, bu törenlere de katılmadı.