Haluk Levent, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına girmeyeceğini açıkladı

Politika

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada siyasete girmeyeceğini söyledi.

Yerel seçimlere kısa süre kala depremin vurduğu Hatay'da siyasi söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ve desteklerle öne çıkan Haluk Levent bölge halkının sevgisini kazanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Sanatçı Levent, sosyal medya üzerinden siyasete girmeyi düşünmediğini belirten açıklama yaptı.

Sanatçı Levent, açıklamasında; "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" ifadelerini kullandı. - HATAY