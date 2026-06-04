Hamaney'den Düşmana Karşı Direniş Çağrısı - Son Dakika
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Hamaney'den Düşmana Karşı Direniş Çağrısı

04.06.2026 12:29
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İran dini lideri Hamaney, düşmanın itibar kaybı yaşadığını ve birlik çağrısında bulundu.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski dini lider İmam Humeyni'nin vefatının 37. yıl dönümü ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, "Düşman, sizin cesur evlatlarınız olan silahlı kuvvetler karşısında yenilgiye uğrayıp askeri ve saha düzeyinde ağır darbeler aldığı için ciddi bir itibar kaybı yaşamaktadır ve bu nedenle ülkelerin ondan uzaklaştığını görmektedir" mesajını yolladı.

İran'da eski dini lider İmam Humeyni'nin vefatının 37. yıl dönümü ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İran dini lideri Mücteba Hamaney, törene mesaj yolladı. Hamaney mesajında, "İmam Humeyni, İran, İslam ümmeti ve dünya çapında büyük ve tarihi dönüşümün mimarıdır. Onun öğretilerden bazıları şunlardı: İran milleti inançlı, zeki ve cesurdur; halk ülkenin gerçek sahibidir ve gücün kaynağıdır. Halk doğru bir değişim isterse bunu gerçekleştirebilir ve 'Biz yapabiliriz' sloganını somutlaştırabilir. Diğer bir öğreti ise mazlumu desteklemenin İslami, insani ve İrani bir görev olduğudur. Ayrıca küresel egemenlik sistemi ve özellikle ABD'nin, bu milletin kimliği ve teslim olmaz yapısıyla sorun yaşadığıdır. Düşmanın İran milletine karşı yürüttüğü karma savaşta en önemli aracı, şüphe ve ayrılık tohumları ekmektir" dedi.

"Halk arasında güvensizlik ve hayal kırıklığına yol açacak her türlü davranış, düşmana dolaylı yardım anlamına gelir"

İsrail'in güçlü ve bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmediğini vurgulayan Mücteba Hamaney, "Düşman, silahlı kuvvetleriniz karşısında yenilgiye uğrayıp askeri ve saha düzeyinde ağır darbeler aldığı için ciddi bir itibar kaybı yaşamaktadır ve bu nedenle ülkelerin ondan uzaklaştığını görmektedir. Bu nedenle karma savaş stratejisinde iki noktaya yoğunlaşmıştır: Birincisi halkın dayanıklılığını kırmak, ikincisi ise ülke yöneticilerinin hesaplama ve karar mekanizmasını hataya sürüklemektir. Bu iki alanda düşmanın ana aracı; şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve ayrılık tohumları ekmektir. Bu nedenle bu kötücül planlara karşı herkesin direniş, bilinç, birlik, bütünlük, karşılıklı güven ve düşmanla aynı dili kullanmama yoluyla hareket ederek bu planı boşa çıkarması gerekir. Bu noktada yöneticilerin rolü de son derece önemlidir. Halk arasında güvensizlik ve hayal kırıklığına yol açacak her türlü davranış, düşmana dolaylı yardım anlamına gelir" ifadelerini kullandı. İran dini lideri, Humeyni ve Hamaney'in temsil ettiği İslam Devrimi ekolünün mazlum ama güçlü ve nihayetinde galip gelen bir ekol olarak dünyaya fiilen tanıtmak için yeni bir fırsat doğduğuna vurgu yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamaney'den Düşmana Karşı Direniş Çağrısı - Son Dakika

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