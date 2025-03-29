Hamas, Gazze\'de yeni ateşkes teklifini kabul etti

İsrail Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlerken, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi.

"MISIR VE KATAR'IN ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETTİK"

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya, 2 gün önce Mısırlı ve Katarlı arabuluculardan ateşkes için yeni bir öneri aldıklarını açıkladı. Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiğini açıklayan el-Hayya, İsrail'in bu anlaşmayı sabote etmeyeceğini umduğunu vurguladı.

50 GÜNLÜK ESİR TAKASI VE ATEŞKES

El-Hayya, önerinin, 50 günlük esir takası ve ateşkes anlaşmasını içerdiğini aktardı. Bugün erken saatlerde Hamas'ın 50 günlük ateşkes ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 5 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 1984'ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıklamıştı.