Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes teklifini kabul etti: Müzakereye hazırız - Son Dakika
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Politika

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes teklifini kabul etti: Müzakereye hazırız

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini ve ayrıntılar üzerinde müzakereye hazır olduğunu söyledi. Devreye alınması beklenen ateşkes planı 3 aşamadan oluşuyor.

11.06.2024 11:50
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes teklifini destekleyen tasarıyı kabul ettiğini açıklayan Hamas, müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.

ATEŞKES TEKLİFİ ULUSLARARASI ARENADA DESTEK GÖRDÜ

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas'a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve Rusya'nın 1 çekimser oyu ile kabul edildi.

"DETAYLARI GÖRÜŞMEK ÜZERE MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK'de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu. Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri yaptığı açıklamada, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Zuhri, "ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya" dedi.

ATEŞKES PLANI 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

ABD Başkanı Biden'ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze'de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes teklifini kabul etti: Müzakereye hazırız - Son Dakika

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