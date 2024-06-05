Hamas, İsrail ile ateşkes önerisine olumlu yanıt vereceğini açıkladı

Politika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, savaşın tamamen durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve İsrailli esirlerle Filistinli mahkumların takasına dayanan herhangi bir ateşkes önerisine "ciddi ve olumlu" yanıt vereceklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 243 gündür devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yaptığı açıklamada savaşın tamamen durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve İsrailli esirlerle Filistinli mahkumların takasına dayanan herhangi bir ateşkes önerisine "ciddi ve olumlu" yanıt vereceklerini açıkladı. Haniye, Hamas'ın "halkın iradesini ve yiğit direnişini yansıtan bu duruşun rehberliğinde" müzakerelere başladığını söyledi.

Hamas heyeti Doha'da

Hamas heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile görüştü. Görüşmede, İsrail'in son rehine anlaşması önerisi ele alındı. Al-Thani ve Kamel, daha önce Doha'da bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını ele almıştı. - DOHA