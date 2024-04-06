Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşması için teklif sundu - Son Dakika
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Politika

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşması için teklif sundu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, İsrail ile Mısır'da yapılacak olan ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Naim, Hamas'ın temel taleplerinden geri adım atmayacağını vurgulayarak, ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nde serbestçe hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Hamas'ın sunduğu teklifin makul ve yapıcı olduğunu ifade eden Naim, topun Gazze Şeridi'nin işgalini sürdüren İsrail'de olduğunu söyledi.

06.04.2024 21:16
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İsrail ile Hamas arasında yarın Mısır'da yeniden başlaması beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına varılmasından açıkça bahseden bir teklif sunduk. Burada top bizim sahamızda değil. Top Gazze Şeridi'nin işgali konusunda ısrar eden diğer tarafta" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Mısır'da geçtiğimiz haftalarda yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden bir sonuç çıkmazken, başkent Kahire'de yarın müzakerelerin tekrar başlaması bekleniyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın temel taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı. Naim, "Talep ettiğimiz şey herhangi bir müzakerenin parçası olmamalı. Çünkü ateşkes için müzakere ettiğimizde bu ateşkese doğru gittiğimiz anlamına gelir. Ateşkesi müzakere ediyorsak, bu 7 Ekim'den sonra Gazze'yi işgal eden İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'ni terk etmesi gerektiği anlamına gelir" dedi.

"Bunlar herhangi bir ateşkes anlaşmasının beklenen sonuçlarıdır"

Ateşkes anlaşmasından sonra insanların Gazze Şeridi'nde serbestçe hareket edebilmesi gerektiğini belirten Naim, "Ateşkes anlaşmasından sonra İsraillilerin istedikleri zaman saldırıya geçme, askerlerini Gazze'de bulundurma, Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etme ya da 1,3 milyon Filistinlinin evlerine dönmesini engelleme hakkına sahip olmasını kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

"Koşullardan bahsetmiyoruz, bunlar herhangi bir ateşkes anlaşmasının beklenen sonuçlarıdır" diyen Naim, bu taleplerin kabul edilmesinin ardından "ciddi" bir esir anlaşmasının yapılabileceğini söyledi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını açıkça içeren bir teklif sunduklarını aktaran Naim, "O gün bizzat ABD'liler bunun çok makul, çok yapıcı olduğunu ve iyi bir başlangıç olabileceğini söylediler. Mısırlılardan ve Katarlılardan da aynı şeyi duyduk. Burada top bizde değil. Top Gazze Şeridi'nin işgali konusunda ısrar eden diğer tarafta" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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