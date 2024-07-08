Hamas, İsrail'in saldırganlığını eleştiriyor

Politika

Hamas, "Hamas, siyonist saldırganlığın durdurulması için bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştıracak esneklik ve olumluluk sergilerken, Netanyahu halkımıza yönelik saldırganlığını artırarak müzakerelerin önüne ilave engeller koymakta" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 276 gündür devam ederken, Hamas devam eden ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Hamas, siyonist saldırganlığın durdurulması için bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştıracak esneklik ve olumluluk sergilerken, Netanyahu halkımıza yönelik saldırganlığını artırarak müzakerelerin önüne ilave engeller koymakta ve bir anlaşmaya varılması yönündeki tüm çabaları başarısızlığa uğratmak için zorla yerinden etme girişimlerini yoğunlaştırmaktadır" denildi.

Netanyahu'nun manipülasyonlarına ve işlediği suçlara son verilmesi için arabuluculara devreye girmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Ayrıca uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, halkımızın maruz kaldığı soykırım suçunu durdurmak için baskı yapmaya ve işgal liderlerini işledikleri suçlardan sorumlu tutmaya çağırıyoruz" denildi.

Haniye'den saldırıların müzakere sürecini en başa döndürebileceği uyarısı

Hamas, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ve yerinden etmeler ışığında arabulucularla acil görüşme gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların feci sonuçları olacağı uyarısında bulunduğunu belirtti. Hamas, Haniye'nin arabuluculara devam eden İsrail saldırılarının müzakere sürecini en başa döndüreceği uyarısında bulunduğunu aktardı. - DOHA