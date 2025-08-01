Hamas, Müzakereleri İnsani Kriz Şartında Sürdürecek

Hamas, Gazze'deki insani kriz ve kıtlığın sona erdirilmesi halinde İsrail ile yürütülen müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu. İsrail'in bölgeye yardım girişini engellediği hatırlatılan açıklamada, "Açlığın gölgesinde müzakerelere devam etmek anlamını ve faydasını yitiriyor" denildi.

Hamas'tan İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım girişini engelleyen İsrail'in son olarak geçen hafta Doha'da yürütülen dolaylı görüşmeleri gerçekleştiren müzakere heyetini ülkeye geri çağırdığı hatırlatılarak, "Açlığın gölgesinde müzakerelere devam etmek anlamını ve faydasını yitiriyor. Özellikle de, Siyonist işgalci İsrail'in geçen hafta anlaşmaya varmak üzereyken hiçbir gerekçe göstermeksizin müzakerelerden çekilmesinden sonra" ifadelerine yer verildi. Hamas'ın "insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve Gazze'deki insani kriz ile kıtlığın sona erdirilmesi halinde" ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı. - GAZZE