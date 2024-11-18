Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye Taşındığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Politika

Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye Taşındığı İddiaları Yalanlandı

Hamas Siyasi Bürosu\'nun Türkiye\'ye Taşındığı İddiaları Yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıkladıklarına göre, Hamas üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ediyor.

18.11.2024 13:18
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı. Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katar Dışişleri Bakanlığı, "iki tarafın artık iyi niyetle müzakere etmediği" sonucuna varmasının ardından İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolünü askıya aldığını duyurmuştu.

ABD merkezli CNN'e konuşan Katarlı bir diplomatik kaynak Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin "faaliyette olmayacağını, dolayısıyla (Hamas'ın) ülkeden ayrılabileceğini" söylemişti. Kaynak, görüşmelerin yeniden başlaması durumunda ofisin tekrar açılabileceğini söylemişti. Britanya merkezli The Financial Times da Washington'ın baskıları sonucu Katar'ın, Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediğini yazmıştı. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını öne sürmüştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye Taşındığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhata Geçer:
    Yalanlandığına göre tam tersi çıkma ihtimali %99... 8 2 Yanıtla
  • Kemal Tosik:
    Ordumuzla beraber omuz omuza savaşacağımız günlerde gelecek. İçimizdeki İsrail sevicileri daha çoook kuduracak 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIR BUNLAR EKSİK, EĞER OYLE BIR SEY OLURSA İSRAİL IN CİNAYETLERI BURAYADA TAŞINIR 0 0 Yanıtla
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