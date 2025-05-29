Hamas: ABD\'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" dedi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifini incelemeye devam ederken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, teklif ile ilgili açıklamada bulundu.

"TALEPLERİMİZİ KARŞILAMIYOR"

Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söyledi.

Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktardı. Naim, Hamas'ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıkladı.

İSRAİL KABUL ETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de İsrail'in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirterek, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.