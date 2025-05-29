Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor - Son Dakika
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Politika

Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor

Hamas: ABD\'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
29.05.2025 23:53
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi için sunduğu ve İsrail'in kabul ettiği geçici ateşkes teklifinin savaş ve kıtlığı durdurma talebine yanıt vermediğini belirtti. Naim, teklifin olumsuz etkiler doğuracağını ifade ederken; teklifi incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" dedi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifini incelemeye devam ederken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, teklif ile ilgili açıklamada bulundu.

"TALEPLERİMİZİ KARŞILAMIYOR"

Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söyledi.

Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktardı. Naim, Hamas'ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıkladı.

İSRAİL KABUL ETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de İsrail'in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirterek, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti.

Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin şartları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sadettin Erturk:
    Bütün İslam dünyası İsrail zulmü Karşısında bir şeyler yapmalı du a yeterli olmuyor İsrail durdurulana ya da diz çöktürülüne kadar gerekiyorsa halifelik bile düşünülmeli İsrail boykot edildikten bu yana bardaklarımız bulaşık makinesinden puslu çıkıyor acaba suç kimde Bir bulaşık makinesi deterjanını onlar kadar yapamıyor muyuz 4 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    şeytan ve yaveri bir olmuştur Hama’sı devirmek istiyor Hamas ne derse tabiyim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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