Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Uyarısı

Politika

Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

Hamas Hareketi, 6 esiri serbest bırakmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in önünde iki seçenek var. ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun şekilde onları sağ olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye, kalıcı ateşkes ve işgalin (Gazze Şeridi'nden) tamamen çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir takas sürecini tamamlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in anlaşmayı delmeye yönelik her türlü girişimlerine karşı uyarı yapılan açıklamada, "Esirlerin ailelerine geri dönmelerinin tek yolunun müzakereler ve anlaşmanın şartlarına samimi bir şekilde bağlılık olduğunu vurguluyoruz" denildi. Açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze'deki ordusunun yenilgisinden Batı Şeria'da katliamlar yaparak kurtulmaya çalışması halkımızın iradesini ve direnişini kıramayacaktır. Esirlere yönelik muamelemiz, dinimizin öğretileri ve insani değerlerimiz doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak bizim tutuklarımız, işgalcilerin hapishanelerinde çeşitli işkence ve baskılara maruz kalarak acı çekmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE