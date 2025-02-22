Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Uyarısı

Hamas, ateşkes ve esir takası sürecinin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını duyurdu.

22.02.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

Hamas Hareketi, 6 esiri serbest bırakmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in önünde iki seçenek var. ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun şekilde onları sağ olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye, kalıcı ateşkes ve işgalin (Gazze Şeridi'nden) tamamen çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir takas sürecini tamamlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in anlaşmayı delmeye yönelik her türlü girişimlerine karşı uyarı yapılan açıklamada, "Esirlerin ailelerine geri dönmelerinin tek yolunun müzakereler ve anlaşmanın şartlarına samimi bir şekilde bağlılık olduğunu vurguluyoruz" denildi. Açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze'deki ordusunun yenilgisinden Batı Şeria'da katliamlar yaparak kurtulmaya çalışması halkımızın iradesini ve direnişini kıramayacaktır. Esirlere yönelik muamelemiz, dinimizin öğretileri ve insani değerlerimiz doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak bizim tutuklarımız, işgalcilerin hapishanelerinde çeşitli işkence ve baskılara maruz kalarak acı çekmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.