Hamas'tan Rusya'ya Abbas Çağrısı

Politika

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Rusya'dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı savaş sonrası koalisyon hükümeti müzakerelerine başlaması için teşvik etmelerini istediğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile Moskova'da bir araya geldi. Marzouk görüşmeye ilişkin, "Filistin ulusal birliği ve savaştan sonra Gazze Şeridi'ni yönetecek bir hükümetin kurulmasıyla ilgili konuları ele aldık" dedi.

Marzuk, Rusya'dan Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı savaş sonrası Gazze için koalisyon hükümeti müzakerelerine başlaması konusunda teşvik etmelerini istediğini söyledi. - MOSKOVA