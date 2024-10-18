Hamas'tan Sinwar Açıklaması

Politika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in saldırısında öldürüldüğünü doğrulayarak, "Hamas, Filistin devleti kurulana kadar varlığını sürdürecek" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Yahya Sinwar'ın ölümünü doğruladı. El-Hayya, Sinwar'ın ölümünün Hamas'ı daha da güçlendireceğini, İsrail'in onu öldürdüğüne pişman olacağını ifade etti. Sinwar'ı "kararlı, cesur ve korkusuz" şeklinde nitelendiren El-Hayya, "Kurtuluşumuz uğruna hayatını feda etti. Sonuna cesurca, başı dik, ateşli silahını tutarak, son nefesine kadar, hayatının son anına kadar ateş ederek ulaştı. Tüm hayatını kutsal bir savaşçı olarak yaşadı. Genç yaşlarından itibaren direnişçi bir savaşçı olarak mücadelesine girişti. İsrail parmaklıkları ardında meydan okudu ve takasla serbest bırakıldıktan sonra mücadelesini ve davasına olan bağlılığını sürdürdü" dedi. Gazze'de rehin tutulan 101 kişinin İsrail'in saldırıları sona erene ve İsrail güçlerinin Filistin topraklarından çekilinceye kadar serbest bırakılmayacağını vurgulayan El-Hayya, "Esirler, Gazze'ye yönelik saldırı durdurulmadıkça, Gazze'den tam bir çekilme olmadıkça ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılmadıkça geri dönmeyecek. Hamas, başkenti Kudüs olan tüm Filistin topraklarında Filistin devleti kurulana kadar varlığını sürdürecek" şeklinde konuştu. - GAZZE