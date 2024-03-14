Hamza Dağ'dan taksici esnafına 'kamera ve kabin' müjdesi - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ'dan taksici esnafına 'kamera ve kabin' müjdesi

İzmir'de uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafına kamera ve kabin müjdesi AK Partili Hamza Dağ: 'Kamera ve kabin sistemini göreve geldiğimizde taksici esnafımıza hediye edeceğiz'

14.03.2024 18:54  Güncelleme: 19:20
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Hamza Dağ'dan taksici esnafına "kamera ve kabin" müjdesi

İzmir'de uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafına kamera ve kabin müjdesi

AK Partili Hamza Dağ: "Kamera ve kabin sistemini göreve geldiğimizde taksici esnafımıza hediye edeceğiz"

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafını ziyaretinde, "Hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, saha çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu çerçevede, Hamza Dağ'ın bugünkü duraklarından biri de Karabağlar ilçesi oldu. İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dağ'a; Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç da eşlik etti.

Hamza Dağ, cadde üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret etti. Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen ticari taksi esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

"Kamera ve kabin müjdesi

Taksi esnafı için birçok proje üzerinde detaylıca çalıştıklarını belirten Dağ, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz"

Bir esnafın, yolların bozukluğu sebebiyle tamirhaneden çıkamadıklarını belirtmesi üzerine Hamza Dağ, "Biz İzmir'in her yerini dolaşıyoruz. Bu konuda iki tane can alıcı şikayet var. Biri; sizin de belirttiğimiz gibi yolların bozuk olması. İnsanlar Çiğli'de de aynısını söylüyor, Buca'da da aynısını söylüyor, 'arabaların alt takımını yapmaktan bıktık' diyorlar. İkincisi de; 'su parası, elektrik parasından fazla geliyor.' Biz de dedik ki; su parasını yüzde 50 indireceğiz. Diğer konuda ise en kötülerinden başlayarak, sokak aralarına kadar tüm yolları tamir edeceğiz. Asfalt kalitesini de artıracağız. 3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ'dan taksici esnafına 'kamera ve kabin' müjdesi - Son Dakika

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