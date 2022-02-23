Hamza Dağ'ın Emet temasları - Son Dakika
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Hamza Dağ'ın Emet temasları

23.02.2022 10:05
Hamza Dağ'ın Emet temasları

Kütahya'da düzenlenen İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Emet ilçesini ziyaret etti.

Kütahya'da düzenlenen İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Emet ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile birlikte ilçeye gelen Milletvekili Hamza Dağ'ı, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı, parti yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Emet Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları karşıladı. Vatandaşlarla da sohbet eden Milletvekili Hamza Dağ, Emet Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Emet Belediyesi Şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzalayan Milletvekili Dağ'a, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ilçe ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında brifing verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hüseyin Doğan, Milletvekili Dağ'a teşekkür ederek günün anısına Dağ'a çini vazo ve Ay Yıldız işlenmiş pano takdim etti.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de Milletvekili Hamza Dağ'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinden oluşan ahşap pano hediye etti. - KÜTAHYA

Hamza Dağ'ın Emet temasları
Hamza Dağ'ın Emet temasları
Hamza Dağ'ın Emet temasları
Hamza Dağ'ın Emet temasları

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hisarcık ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da

Hamza Dağ, AK Parti, Hisarcık, Emet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hamza Dağ'ın Emet temasları - Son Dakika


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