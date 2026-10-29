Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Çin\'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çin\'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada
Haber Videosu

Çin'in güneybatısındaki Liupanshui kentinde bir apartmanın dış cephesinde görülen dev kral kobra, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Pencerelerin hemen önündeki metal korkuluklarda ilerleyen zehirli yılanın görüntüleri kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki kral kobrayı yakaladı. Dünyanın en büyük zehirli yılan türü olarak bilinen kral kobranın apartmana nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

Çin'de bir apartmanın dış cephesinde ilerleyen dev kral kobra, bina sakinlerini korkuttu. Pencerelerin hemen önünden geçen yaklaşık 8 kilogramlık zehirli yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

PENCERENİN ÖNÜNDE DEV YILANI GÖRDÜLER

Çin'in güneybatısında bulunan Liupanshui kentinde pazar günü öğleden sonra sıra dışı bir olay yaşandı. Bir apartmanın dış cephesindeki metal korkuluklarda ilerleyen dev kral kobra, bina sakinlerinin karşısına çıktı. Zehirli yılanın dairelerin pencerelerine oldukça yakın mesafede hareket etmesi, apartmanda yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın dış kısmındaki korkuluklar boyunca sürünen kral kobranın hareketleri kameraya yansıdı. Görüntülerde yılanın apartmanın dış cephesinde ilerlediği görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Apartmanın dış cephesinde tehlikeli şekilde ilerleyen yılanın görülmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, zehirli sürüngeni yakalamak için müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda kral kobra canlı olarak yakalandı. Yakalanan yılanın ağırlığı ise dikkat çekti. Yapılan ölçümde kral kobranın yaklaşık 8 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada
Çin Halk CumhuriyetiİtfaiyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Hesap değişiyor Memurların maaşında yeni dönem Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Galatasaray’dan gönderilmişti Yeni takımında fırtına gibi esiyor Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 18:37:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android