Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak oy kullandı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Dağ, eşi Zeynep ve kızı Esma Zümra Dağ ile oyunu kullanmak için Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokuluna geldi.
2153 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Dağ, görevlilerle tek tek tokalaştı. Dağ, eşi ve ilk kez oy kullanacak olan kızı, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Dağ, eşi ve kızı daha sonra kabine geçip oy verme işlemini tamamladı.
Sandık başında açıklamalarda bulunan Dağ, İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağıya indirmeyen, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir kampanya dönemi geçirdiklerini ve söz verdikleri gibi kısır polemiklere girmediklerini, sadece projelerini konuştuklarını söyledi.
Demokrasi sınavının en güzelini yaşadıklarını ifade eden Dağ, "İnşallah huzurlu bir seçim dönemi ve günü geçiririz. Bu akşam çıkacak sonuç da ben inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşerimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak ve yarından itibaren 30 ilçemiz, büyükşehrimiz ve muhtarlarımızla inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak." diye konuştu.
"Huzurumuz her şeyden daha önemli"
Oyunu kullandıktan sonra da okul önünde gazetecilere açıklama yapan Dağ, gün boyu huzurlu, güzel bir seçim atmosferi olmasını dilediklerini kaydetti.
Huzurlu bir seçim günü geçmesini arzu ettiklerini vurgulayan Dağ, "Şu ana kadar da çok da güzel geçtiğinin de tüm Türkiye'de haberleri alıyoruz. Sandıklar açılmaya başladıktan sonra hem İzmir'imizde hem Türkiye'de huzurlu bir seçim günü geçmesini arzuluyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize bu konuda hassasiyet göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Huzurumuz her şeyden daha önemli. Onun için herkes bu anlamda hassasiyet göstermeli." dedi.
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