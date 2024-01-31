AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmirli seçmenlere çağrıda bulundu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Sadece sizin oyunuza talip değilim. Etrafınızın da bu anlamda oyuna talibim. Sizden bu konuda da bir çalışma ve mücadele bekliyoruz." dedi.
Bayraklı'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Tepekule Kongre Sergi Merkezi'nde bir araya gelen Dağ, 12 yıllık milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevinde kentin birçok noktasında çalışmalar yaptığını söyledi.
İlçedeki 23 mahalleyi sık sık ziyaret ettiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:
"İnsanların hayatına dokunmaya gayret ettik. Bizden bir talebi varsa çözüm üretmek için gayret sarf ettik. Siz bizi iyi biliyorsunuz. Biz de sizi iyi biliyoruz. Sadece sizin oyunuza talip değilim, etrafınızın da bu anlamda oyuna talibim. Sizden bu konuda da bir çalışma ve mücadele bekliyoruz."
Dağ, bugüne kadar meslek ya da hemşehri dernekleriyle iletişim içinde olduklarını, büyükşehir belediye başkanı olarak seçildikten sonra da aynı şekilde çalışmalar yapacaklarını anlattı.
Toplantıya gelirken davet üzerine aynı binada bulunan diş hekimlerinden oluşan koroyu ziyaret ettiğini belirten Dağ, "Bize ideolojik olarak karşı olduklarını söylediler. 'Bizden ne istersiniz?' dediğimizde 'şehri temizleyin' dediler. Dedim ki vaat olmaz. Bunu yapacağız zaten. Yani birçok örnek de verdiler. 'Şurası şöyle, burası böyle, şurası şöyle'. Bunların hepsini çok kısa bir sürede zaten çözüme kavuşturacağız." şeklinde konuştu.
AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ise seçim çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
"Bu seçimi bir genel seçim havasına çevirmeye çalışıyorlar" diyen Kırkpınar, "Biz de ısrarla bu seçimin bir hizmet seçimi olduğunu ve yapılan eserlerin hizmetlerin oynanacağı bir seçim olduğu vurgulamamız lazım. Hedefimiz ilk bir yılın sonunda bize oy vermemiş, hiç oy vermeyecek, vermeyi de hiç düşünmeyen hemşehrilerimizin bile 'iyi ki de kazanmışlar'. 'İyi ki de bunlar gelmiş, iyi ki de hizmet gelmiş', dedirtebilmek." şeklinde konuştu.
Dağ, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret ederek kan bağışında bulundu.
Dağ, Bornova'da bulunan merkezde, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Dağ, kan bağışında bulunurken tüm vatandaşlara bağış yapmaları yönünde çağrı yaptı.
Kan aldırmaktan korktuğunu, Kovid-19 döneminde tedavi görürken kendisinden kan alındığını anımsatan Dağ, şunları söyledi:
"Bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kan dediğiniz hiçbir değerle ölçülemez mümkün olduğunda yapmaya çalışıyorum, bütün İzmirlileri kan vermeye davet ediyorum. En büyük gösterge benim. Kovid'e kadar kan vermedim. Kovid'de tedavi için kan almaları gerekti, 'bu kadar kolay mıydı' dedim, kan vermek ne için olursa olsun korkulacak bir şey yok. Eline ayağına bir iğne batabiliyor, hafif bir acı hissediyorsunuz, her gün kendisine insülin vurulanlar var, Allah yardımcıları olsun."
Dağ, daha sonra şehit Bülent Çelik'in babası Abaseddin Çelik'in Osmangazi Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret etti.
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