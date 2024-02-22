AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İTOB Organize Sanayi Bölgesi ve pazar yerini ziyaret etti

Politika

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile pazar yerini ziyaret etti.

Dağ, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı konuşmada, her alanda üreten, yenilikçi ve sürdürülebilir ekonomiye sahip bir İzmir hayal ettiklerini söyledi.

İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturmak için aday olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Şehrimizin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir, uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah. Ulaşımdan turizme, her alanda hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizin ticaretini canlandıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracağız. Ulaşılabilir bir İzmir ile sadece ticaretimizi değil aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası bağlantıları güçlendirerek, sevdiklerimize ulaşmayı kolaylaştıracağız. Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak yenilikçi adımlarla İzmir'in her köşesinin tüm İzmirliler için daha yaşanabilir, daha erişebilir hale getirilmesini sağlayacağız."

İzmir'in potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacaklarını belirten Dağ, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak." diye konuştu.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Uğurlu ise Hamza Dağ'a teşekkür etti. Uğurlu, sanayicilerin sorunlarının çözümü için destek beklediklerini vurguladı.

Dağ ve beraberindekiler, daha sonra sanayi bölgesinde paratoner ve gıda üretimi yapan fabrikalara ziyarette bulundu.

Hamza Dağ, Menderes ilçesindeki pazar yerini de ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada CHP broşürlerini dağıtan kadınlarla da tokalaştı.