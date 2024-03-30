Hamza Dağ: İzmir'i çağlar atlatmak istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: İzmir'i çağlar atlatmak istiyoruz

Hamza Dağ: İzmir\'i çağlar atlatmak istiyoruz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı hedeflediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Bayındır'a yeni bir hastane yapacaklarını müjdeledi.

30.03.2024 00:48  Güncelleme: 00:53
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bizim hedefimiz İzmir'e çağlar atlatmaktır. Bizim amacımız İzmir'i, Bayındır'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak. İsmine, namına yakışır gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen tarafından ilçede düzenlenen mitinge katıldı. Hamza Dağ, binlerce hemşehrisinin katılım gösterdiği mitingde, seçime artık sayılı saatlerin kaldığını belirterek, "Yıllar boyunca bu şehrin sokaklarında aşkla gezdim, aşkla hizmet ettim. 1 Nisan'dan itibaren Bayındırlı, İzmirli kardeşlerimin hizmetkarı olacağız. Bizim gayemiz sadece hizmettir. Bizim hedefimiz İzmir'e çağlar atlatmaktır. Bizim amacımız İzmir'i, Bayındır'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak. İsmine, namına yakışır gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

"Kutuplaşmanın önüne geçeceğiz"

Hamza Dağ, İzmir'i imar ve inşa edeceğini vurgulayarak, "Kısır tartışmaları, İzmirli hemşehrilerime zerre faydası olmayan hatta zararı olan kutuplaşmanın önüne geçeceğiz. Biz hep birlikte sizlerle İzmir'i dünya kenti yapmaya geliyoruz. Öyle bir İzmir ve Bayındır hayal ediyoruz ki; sokaklarının huzur ve güvenli olduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini ötele hissetmediği bir İzmir. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için birlikte umuda koşacağız. Ben sizlere eşsiz İzmir'i, eşsiz Bayındır'ı kuracağımı vaat ediyorum, söz veriyorum" diye konuştu.

Hastane müjdesi

Hamza Dağ, konuşmasının sonunda Uğur Demirezen ile birlikte Ankara koridorlarında yürütecekleri mesai sonucunda Bayındır'a yeni hastane yapacaklarının müjdesini verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: İzmir'i çağlar atlatmak istiyoruz - Son Dakika

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