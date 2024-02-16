Hamza Dağ: İzmir için öncelik sorunların çözümü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "İzmir için çok daha önemli işlerin başarılması gerekiyor ama önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak olacak." dedi.
Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Burada konuşan Hamza Dağ, Özgener ve yönetim kurulu üyelerinin yıllardır İzmir'in meseleleriyle dertlendiğini, kendilerinin de ellerinden geldiğince onlara destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.
İzmir'in tarih boyunca ticaretin merkezi konumunda yer aldığına işaret eden Dağ, şöyle konuştu:
"İzmir, özellikle deniz ticaretiyle birlikte büyümeye başladı ve tarih boyunca hep böyle ilerledi. İzmir için çok daha önemli işlerin başarılması gerekiyor ama önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak olacak. Bunun başında ulaşım ve trafik geliyor. Onu inşallah en kısa zamanda İzmir gündeminden çıkartacağız. Ticaret anlamında bunu birlikte başarmak zorundayız. Örneğin yenilebilir enerji santrallerinin İzmir'de kurulmasının yanında teknik ürünlerin burada üretilmesine odaklanıyoruz. Bu konuda mesafe aldık ancak ilerleyen süreci daha efektif hale getirmeliyiz. İkincisi İzmir'de teknokentler ciddi anlamda ilerledi. Hep birlikte bununla ilgili hamleler yapmamız gerekiyor. Teknolojik anlamda yetişen çocuklar hem oyun sektöründe hem bilişim sektöründe hem teknofest sektöründe ciddi anlamda bir mesafe alıyor. Alsancak Limanı arkasındaki bölgeyi bilişim ve teknokent merkezi yapabiliriz. Bu alan herkesin tercih edeceği bir lokasyon. Önce kendi gençlerimiz ama dünyadan da herkesin tercih edebileceği bir yer, biz bu anlamda inşallah odamızla beraber şöyle omuz omuza bunu ayağa kaldırmak istiyoruz."
Turizmle ilgili önemli projeler geliştireceklerini vurgulayan Dağ, bu alanda doğayı koruyacak çalışmaların da olacağını dile getirdi.
Hamza Dağ, organize sanayi bölgelerindeki genişleme çalışmalarına destek vereceklerini sözlerine ekledi.
Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir'in sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, kentin hak ettiği değere ulaşması için projeler hazırladıklarını ifade etti.
İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise "Hamza Bey'in proje lansmanında bizzat bulundum. İzmir'e değer katacağına inandığım çok önemli çalışmaları gündeme getirdi. Gerçekleştirdiğinde şehrimize hem ekonomi hem istihdam alanında önemli katkılar sağlayacak konuları paylaştı. Baktığınızda üzerinde de çok titizlikle çalışıldığını hemen anlıyorsunuz. İnşallah İzmir önemli projeleri bu şekilde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ: İzmir için öncelik sorunların çözümü - Son Dakika
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın son çeyreğini yatay bir seyirle ve toplam 7 milyar dolar ihracatla kapatan makine ihracatı, 2024'e miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar eksilerek başladı.
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?