Harris: "İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi" - Son Dakika
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Harris: "İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi"

11.03.2022 00:57
Harris: "İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Ukrayna ve Polonya'ya yardımlarının süreceğini bildirerek, "İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Ukrayna ve Polonya'ya yardımlarının süreceğini bildirerek, "İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'da Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'da yaşanan durum karşısında tüm dünyanın Polonya'yı izlediğini belirten ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Önderliğiniz, cömertliğiniz, adanmışlığınız ve insanların göstermiş olduğu olağanüstü destekten ötürü ABD Başkanı adına Polonya halkına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Polonya'ya 4 bin 700 ABD askeri yolladık"

Polonya ziyaretinin NATO'nun temel ilkeleri ile NATO alanının savunması konusunda ABD'nin kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirten Harris, Polonya başta olmak üzere NATO'nun müttefiklerini daha fazla nasıl güçlendirebilecekleri üzerine çalıştıklarını ifade etti. Harris konuşmasında, "Son dönemde Polonya'ya 4 bin 700 ABD askeri yolladık, 5 bin ABD askeri de halen Polonya'da rotasyon kapsamında görev yapmakta. Ayrıca iki adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi" dedi.

Ukrayna'ya yardım konusunda Polonya'yla birlikte çalıştıklarını ifade eden Harris, Polonya'ya her gün askeri, güvenlik ve insani yardım yolladıklarını söyledi. Mariupol'da hastaneye düzenlenen saldırıyı provokasyon olarak niteleyen Harris, olağanüstü şekilde savaşan Ukraynalıların cesaretine hayran olduklarını ve ülkeye yardımların devam edeceğini bildirdi.

"Rusya soykırımı amaçlıyor"

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü ve derin bağı gösterdiğini ifade eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ise, "ABD ve NATO'nun diğer müttefikleriyle birlikte özgür ve dürüst dünyada Ukrayna'nın yanındayız. Ukrayna'nın en süt düzeyde savunması için her türlü desteği yapacağız" şeklinde konuştu.

Polonya'nın 1 buçuk milyona yakın Ukraynalı sığınmacı aldığını bildiren Duda, Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlığından kurtarmak için herkesin birlik içinde olması gerektiğini söyledi. Duda, "Avrupa'nın bu kısmında olanlar açısından bakıldığında bu çok önemli bir an. Rusya soykırımı amaçlayan bir barbarlıkla hastaneleri bombalıyor, sivilleri öldürüyor" diyerek, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanmasını istedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile de görüşen Başkan Yardımcısı Harris'in ayrıca ülkede bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geleceği bildirildi. Polonya'daki Ukraynalı sığınmacıları da ziyaret edecek olan Harris, cuma günü ise Romanya'da resmi temaslarda bulunacak. - VARŞOVA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Polonya, Ukrayna, Füze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Harris: 'İki Patriot hava savunma sistemi füze bataryası Polonya'ya teslim edildi' - Son Dakika


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