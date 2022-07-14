Hasan Kılca: "15 Temmuz'da milletimiz hainlere gereken dersi verdi" - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Kılca: "15 Temmuz'da milletimiz hainlere gereken dersi verdi"

14.07.2022 12:13
Hasan Kılca: "15 Temmuz'da milletimiz hainlere gereken dersi verdi"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçmişi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçmişi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü ile 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkanı Hasan Kılca, geçmişi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti'nin altı yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle yeni bir destan daha yazdığının altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı Çanakkale'de ve Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. Necip milletimiz; Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hainlerin kirli oyununu bozmuştur. Bütün dünyaya demokrasi dersi vererek; cesaret ile dirayetle büyük birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. 15 Temmuz'da Türkiye, kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken, tüm dünya mazlum ve mağdurlarına umut ışığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ülkemizde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; o gece o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor
Kaynak: İHA

Hasan Kılca, Karatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hasan Kılca: '15 Temmuz'da milletimiz hainlere gereken dersi verdi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hasan Kılca: "15 Temmuz'da milletimiz hainlere gereken dersi verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement