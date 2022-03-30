Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

30.03.2022 00:57
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

Eskişehir'de bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgili konu Eskişehir milletvekillerinin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmesi sonucunda çözüldü.

Eskişehir'de bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgili konu Eskişehir milletvekillerinin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmesi sonucunda çözüldü.

Dün akşam AK Parti İl Binası'nda yapılan toplantıda AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı çözüm için bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşme yapılacağını söylemişti. Bugün gerçekleşen görüşmelerde birçok insanın beklediği karar çıktı. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferlerin devam edeceği açıklandı. Toplantının sonucundan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın seferlerine devam edeceği milletvekillerinin ve İl Başkanının sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşım ile duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Adil Karaismailoğlu ile gerçekleşen görüşmeye AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MKYK Üyesi Burhan Sakallı, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak ve AK Parti Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Murat Özcan katıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika! Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (4) Son dakika! Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (4) Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

Hasan Polatkan, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:18:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement