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Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini iletti.

Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar\'ın cenazesi defnedildi
21.01.2024 - 17:31,
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Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merkeze bağlı Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Bilecik Abhaz Derneği Başkanı aynı zamanda merkeze bağlı Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi, Hasandere Köy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bülent Erkut Akmanlar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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