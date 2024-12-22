Hasibe Altınok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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Politika

Hasibe Altınok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi

Hasibe Altınok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Hasibe Altınok başkanlığa yeniden seçildi. Kongrede Altınok, kadınların siyasetteki rolü hakkında vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı'nın güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

22.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:22
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Hasibe Altınok tekrar seçildi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin açış konuşmasını yapan Emet İlçe Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok," Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güvenini hiçbir zaman sarsmayacağımıza çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına söz veriyorum. Yaptığımız çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İl Başkanım Mustafa Önsay'a, İl Kadın Kolları Başkanım Esra Özbek Balcı'ya, bugüne kadar beraber çalıştığım ilçe başkanlarına, gece gündüz yanımda olan ekip arkadaşlarım AK Kadınlara, aileme sizlerin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yine Cumhurbaşkanımın dediği gibi, bu yol hak yoludur. Bu yol gönül yoludur. Bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. "Canla başla ilk günkü heyecanla" sloganı ile gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan kongremizin memleketimize, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Hasibe Altınok tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Esra Erol, Havva Gümüş, Fatma Kaplan, Zehra Turan, Makbule Elitok, Aysun İnan, Ayşe Kartal, Fatma Demirayak, Havva Öztürk, Ayşe Oktay, Neslihan Altınışık, Rabia Altınışık, Filiz İlhan ve Fatma Durmuş seçildiler.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, İlçe Başkanı Mustafa Kısa, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve teşkilat mensupları katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hasibe Altınok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika

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