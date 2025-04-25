Hasta Tutuklular İçin Serbest Bırakma Talebi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu kişilerin tedavi olamadıklarını iddia eden Aslan, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını talep etti.

Aslan, idari gözlem kurullarının kaldırılması gerektiğini de savundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan zirai don olayından Malatya'daki kayısı bahçelerinin de etkilendiğini söyledi.

Kayısının hem Malatya hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirten Şenyaşar, dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 20'sini Malatya'nın karşıladığını ifade etti.

Malatya'da zirai dondan zarar gören kayısı üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini aktaran Şenyaşar, Malatya ve ilçelerindeki yaklaşık 15 milyon kayısı ağacının zirai dondan etkilendiğini belirtti.

Şenyaşar, Malatya'daki kayısı üreticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılacak destek açıklamalarını beklediğini söyledi.