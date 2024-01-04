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Hasta ve yatalak seçmenler için seyyar sandık başvuruları başladı - Son Dakika
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Hasta ve yatalak seçmenler için seyyar sandık başvuruları başladı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde hasta ve yatalak seçmenlerin oy kullanabilmeleri için uygulanan seyyar sandık uygulaması için başvurular başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için seyyar sandık uygulamasına başvuru yapabileceklerini duyurdu. Başvurular 4 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

Hasta ve yatalak seçmenler için seyyar sandık başvuruları başladı
04.01.2024 - 15:31,
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerinde hasta ve yatalak seçmenlerin oy kullanabilmeleri için uygulanan seyyar sandık uygulaması için başvurular başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için seyyar sandık uygulamasına başvuru yapabileceklerini duyurdu. Seçmenlerin bu talebi için başvurular 4 Ocak 2024 tarihinde "ysk.gov.tr" başladı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar hazırlanırken, bu seçmenlere seyyar sandıklarda oy kullanma hakkı tanınacak.

"Talep formu alındıktan sonra başvuru işlemi yapılacaktır"

Seyyar sandık seçmeni için "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ve "ysk.gov.tr" adresinden talep formu alındıktan sonra başvuru işlemi yapılacaktır. Hazırlanan formlar seçmenin bir yakını tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya bağlı bulunulan muhtarlığa iletilmesi gerekecektir.

4 Ocak 2024 tarihinden başlayan başvurular 17 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Daha fazla bilgi ve detay "ysk.gov.tr" adresinde yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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