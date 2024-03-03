Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Çalışmalarını Hızlandırdı

Politika

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ve Defne başta olmak üzere il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmaların şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı rahatlatması amaçlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle Antakya, Belen, Arsuz ve İskenderun trafiğini rahatlatacak olan Serinyol- Madenli yolunda yoğun bir mesai sürdürüyor. HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla deprem sonrasında iç göçlerle nüfus yoğunluğunun arttığı ilçelerde ulaşım sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar, hem asfaltlama hem de yol genişletme işlemlerini içeriyor ve şehir içi ile şehirlerarası güvenli ve huzurlu bir yolculuk imkanı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Serinyol-Madenli yolunun hem asfaltlama hem de yol genişletme çalışmaları hızlandırıldı. Büyükşehir ekipleri aynı zamanda Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'nde de yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. - HATAY