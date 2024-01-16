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Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları Lütfü Savaş'ın Adaylığına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları Lütfü Savaş'ın Adaylığına Tepki Gösterdi

CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi. Bildiride, Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı vurgulanarak, aday belirleme sürecinde verilen sözlerin tutulmadığı ifade edildi.

Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları Lütfü Savaş\'ın Adaylığına Tepki Gösterdi
16.01.2024 - 21:50,  Güncelleme: 21:51
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HATAY'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı 5 isim, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi.

CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın, Serkan Topal, Ayhan Kara ve Birol Ertem, mevcut başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine basın bildirisi ile tepki gösterdi. 5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız hem deprem faciasıyla neredeyse yerle bir olan Hatay'ımıza yönetsel anlamda hizmet etmek, hem de partimiz için ülke genelinde esen ve partiye mesafeli olan kitleyi bile cezbeden değişim heyecanını yaşamın her alanına yaymaktı. Ancak söz konusu değişim, zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı basında, gerekse sosyal paylaşım sitelerinde yüz binlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir. Hatay halkı, haklarını ve özgürlüğünü savunmayı, hesap sormayı bilir, laik ve demokrattır, devletine bağlıdır, ayrımcılığa, kibir ve dayatmalara müsaade etmez, şehre ve topluma zarar verenleri affetmez. Hal böyle iken CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği, Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi;  bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz. Hatay Halkı'nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları Lütfü Savaş'ın Adaylığına Tepki Gösterdi - Son Dakika


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