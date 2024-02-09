Hatay'da AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hatay'da AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi

Hatay\'da AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi

Hatay'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen 'AK Parti Siyaset Akademisi' programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları siyasetin öznesi olarak gördüğünü belirtti. Programa, İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile partililer katıldı.

09.02.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi" programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, partinin il başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik etti.

Eronat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınları siyasetin öznesi olarak gördüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından, programı tamamlayan 141 kadına sertifikaları verildi.

Programa, İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

AK Parti, Siyaset, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'da AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement