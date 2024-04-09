Hatay\'ın Payas ilçesi Belediye Başkanı Bekir Altan 6. kez zafere uzandı

Politika

Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildiği 1999 yılından bu yana 6. kez zafere uzanarak mazbata almanın gururunu yaşayan Hatay'ın Payas ilçesi Belediye Başkanı Bekir Altan, vatandaşların sevgisini kazanarak görevini başarıyla sürdürüyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde 1999 yılı yerel seçimlerinde ilk kez katıldığı yarışı zaferle tamamlayan Bekir Altan, dönemin en genç belediye başkanı olmuştu. İlerleyen yıllarda AK Parti'ye katılan Başkan Altan, o günden bu güne katıldığı 6 yerel seçimden de sandıktan zaferle çıktı. Bölge halkının vazgeçilmezi olan ve her yaştan insanın gönlünü kazanan rakipsiz başkan, 2024 yerel seçimlerinde de en yüksek oyu alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve devam eden Başkan Altan, "Halk kazandı" diyerek başarısını Payas halkı ile paylaşıyor.

Payas'ın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri haline geldiğini dile getiren Bekir Altan, "1999 yılında aday olduğumda Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildim. Yaklaşık 60 günlük kampanya dönemini geride bırakıp tekrar 6. dönemde halk bize görevi tevdi etti. Bunun mutluluğu çok farklı, Türkiye'de 6 dönem seçim kazanan bir belediye başkanı olarak da bir rekor, ancak başka bir rekor var mı onu bilmiyorum. Payas halkının gönlünde yer etmek benim için en önemli rekorlardan bir tanesidir. Görevin tekrar uzatılması bizim için rekorlardan bir tanesidir, büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bekir Altan'ın kazanmasından ziyade, biz halk kazandı diyoruz. Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesi haline geldik. Her şeyden önce o gün belde belediyesiydik, bugün ilçe belediyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra milletin ve şehrin ihtiyacı olan hizmetleri, daha fazla yerine getirmek gibi bir borcumuz var. Bunu 5 yıllık süre içerisinde hayata geçireceğiz. Halkımız bize güveniyor, güvendikleri için de bizi izlemeye devam etsinler, takip etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı. - HATAY