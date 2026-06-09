Hatimoğulları'ndan Demokratikleşme Vurgusu - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Demokratikleşme Vurgusu

Hatimoğulları\'ndan Demokratikleşme Vurgusu
09.06.2026 15:33
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Tülay Hatimoğulları, AK Parti ile görüştüklerini ve çerçeve yasasının acilen çıkarılması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin hukuk heyeti ve İmralı heyetinin geçen hafta AK Parti ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür. Heyetimiz görüşmede özel yasanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yasanın sürece sağlayacağı ivmeyi görüşmede AKP heyetine aktardılar. Meclis kapanmadan önce bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli ve elzem olduğunun altını bir kez daha çizdiler" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Hatimoğulları, CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye sadece derin bir ekonomik krizinin içinde değil; demokrasi ve hukuk krizinin dibini yaşıyoruz. Bakın bu kürsüden çokça ifade ettik, bugün yeniden ifade etmek isterim; Cumhuriyet tarihi boyunca halk iradesi kimi zaman darbelerle kimi zaman olağanüstü hukukla kimi zaman da yargı kararlarıyla baskılanmıştır, zaman zaman sekteye uğratılmıştır. Bugün CHP'ye mutlak butlan ataması, demokratik siyasetin yeniden dizayn edilme örneklerinden biridir. Askeri vesayet rejimine karşı çıkanlar şimdi oluşturdukları yeni bir yönetim zümresi ile otoriter bir zümreyle vesayet rejimine dönüşmüş durumdalar. Böyle bir tablo içerisinde CHP ve mutlak butlan tartışması bir parti içi kriz, koltuk kavgası ya da güncel bir siyasi çekişmenin çok ötesinde ve biz şuna inanıyoruz; asıl mesele kimin nerede, hangi koltukta oturacağı ya da oturduğu değil, Türkiye açısından asıl mesele demokrasinin nereye oturacağıdır. Siyasi rekabet sandıkta mı kurulacak, mahkeme koridorlarında mı? Halkın, üyelerin, delegelerin, seçmenlerin iradesi mi esas alınacak yoksa yargı eliyle siyaset yeniden mi dizayn edilecek? CHP'ye mutlak butlan kararı, demokratik ve sivil alanı komple tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRATİKLEŞME YASALARINA İHTİYACIMIZ VAR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde barış ve demokrasi kavramlarının önemine işaret eden Hatimoğulları, "Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevedir. Çerçeve yasa bu sürecin teknik başlığı değildir, sürecin; barışın, hukukun, umudun güvence altına alınması ve tarihi ortak geleceğe bağlayacak olan en hayati eşiğin formülünün bulunacağı yasadır. Her bekleyiş ve belirsizlik toplumda ve müzakereyi yürüten tarafların soru işaretlerini büyütüyor, güven duygusunu zayıflatıyor. Sayın Erdoğan şunu ifade etmişti, 'Süreci akılla, sağduyuyla, samimiyetle menzile ulaştırmakta kararlıyız, hayırlı işlerde çabuk olunmalı' demişti. O halde bu sözün gereği yapılmalı ve harekete geçilmeli, yol alınmalı, mesafe katedilmeli. Bu süreç hiçbir anlamda dar manadaki bir hesaba, hiçbir taktik beklentiye sığdırılamaz, hapsedilemez çünkü süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa, iktidarıyla, muhalefetiyle toplumun tüm kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil genişleten bir içerikte hazırlanmalı. Barış ancak toplumla kurulur. Demokratik toplum ancak sorumluluklarla inşa edilir. Fakat Meclis gündemine baktığımızda neyle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? 12'nci Yargı Paketinden bahsediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre paketin içerisinde genişleme yerine daralma, demokratikleşme yerine demokratik hakların daraltılması var. Türkiye'nin asıl ihtiyacı hakları ve demokrasiyi daraltan paketler yerine hakları artırıp demokrasiyi genişleten paketlerdir. Demokratikleşme yasalarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'HEYETİMİZ, ÖZEL YASANIN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ AKP HEYETİNE AKTARDI'

Hatimoğulları, partisinin hukuk heyeti ve İmralı heyetinin geçen hafta AK Parti ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür. Heyetimiz görüşmede özel yasanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yasanın sürece sağlayacağı ivmeyi görüşmede AKP heyetine aktardılar. Meclis kapanmadan önce bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli ve elzem olduğunun altını bir kez daha çizdiler. Bizler de buradan bunun ehemmiyetinin altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatimoğulları'ndan Demokratikleşme Vurgusu - Son Dakika

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